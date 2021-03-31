Başkan Berge: “Yerel esnafımızı tercih edelim”

Seyrantepe Mahallesi'nde hizmete başlayan NİLMAR AVM, Nil Giyim Mağazası ve Nil Yemek Fabrikasının açılışı, Başkan İsa Berge'nin katılımıyla yapıldı. Kurdele kesiminden önce konuşan Başkan Berge, “Alışılmışın dışında olan karma bir konsept ile karşı karşıyayız. Hem market hem giyim hem de yemek fabrikası olmak üzere adeta bir çarşı pazar oluşturulmuş. Bu denli işletmelere ihtiyacımız var. Pandemiden ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olmasından kaynaklı olarak Van ekonomisinin zor günler geçirdiği şu günlerde bu denli sektörlere inanılmaz derecede ihtiyacımız vardır. Herkese çağrımdır, lütfen yerel esnafımızı tercih edin. Yerel marketler dar gün dostudur, komşunuzdur, kardeşinizdir ve sırdaşınızdır. Sıkıştığınızda, gece yarısı bile olsa kara gün dostunuzdur. Ulusal zincir marketlerin il ekonomisine katkısı yoktur. Kazançları şehir ekonomisinde dönmediği için Van'a bir katma değer sağlamamaktadırlar” dedi.

“Van'ın sermayesi Van'da dönmeli” diyen Başkan Berge, şöyle konuştu:

“Van'ın emeği Van'da dönmeli. Van'ın parası dışarı çıkmamalı. Van, kendi kabuğundan, kendi gücünden ve kendi ekonomisinden beslenen bir şehirdir. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi istihdam, istihdam, istihdam. Bu işletmelerde bizim çocuklarımız çalışacak. İstihdama katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.”

Nil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Tuluz'un da bir konuşma yapmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.