Başkan Berge'den '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden tarihi yolculuğun 100'üncü yıl dönümünde olduklarının altını çizen Başkan Berge, “Milli mücadelemizin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen 19 Mayıs'ın öneminin farkındayız. Ülkemizi, Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan gençlerimizdir. Birliği ve dirliği sağlanmış olan bir gençlik, hiç şüphesiz ülkesinin sağlam mayası olacaktır. Ülkemizin kuruluşunda ve dünyaya destan yazdığımız milli mücadelemizin 100'üncü yılında başta Atatürk olmak üzere, şehit olan tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, gençlerin bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.