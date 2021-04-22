Başkan Berge'den 23 Nisan mesajı

Başkan Berge, mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tarihi bir öneme sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin temellerini atmıştır. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması ile birlikte milli birlik ve beraberliğimiz tescillenmiştir. İstiklâl mücadelemizde dönüm noktası olan 23 Nisan ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk adımı atılmıştır. 23 Nisan'ı pandemi nedeniyle kutlayamazsak da ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olan bugünün sevgisini yüreğimizde taşıyoruz. 23 Nisan, ülkemizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Nice şehitler verilerek vatan topraklarımız korunmuştur. Son olarak da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bizi bir ve beraber kılmıştır. Şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızı saygıyla anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.