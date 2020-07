Başkan Berge'den 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı mesajı

Hakkıyla mesleğini yapan gazetecilerin basın bayramını kutlayan Berge, “Mesleğini kötüye kullanmayan, devletimize ve milletimize hizmet eden kurumları ve şahısları kötülemek için fırsat kollamayan, kendisi ve menfaat sağladığı kişileri korumak adına gazetecilik mesleğini kullanmayan, hakareti kendinde hak görmeyen, topluma güven vermeyen, ahkam keserek gazetecilik yaptığını sanan, gazetecilik maskesi altında ona buna sataşmayı kendine görev sayan, haddini aşarak menfaat sağladığı kişileri ve kurumları yücelten, ancak işine gelmeyenleri yıpratma anlayışında olan sözde gazetecilerin değil, buna karşılık kamuoyunu doğru bilgilendiren, devletimize ve milletimize hizmet esaslı anlayışla çalışan, gece gündüz demeden etik ve ahlak kurallarına uyarak haber yapan, kamerasıyla, fotoğraf makinesiyle ve tüm teçhizatlarıyla her an her yere koşturarak bizi bilgilendirerek Van'ımızda emek veren yerel ve ulusal güzide basın mensubu arkadaşlarımızın 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Tüm emektar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Objektifleriniz güzellikler, kameralarınız iyiliği çeksin. Van'ımızın ve ülkemizin güzel haberleri bizlere ulaşsın. Kadrajlarınız insanlığa hizmet etsin. Allah Türkiye'mize hep güzel haberler yapmanızı nasip etsin. Bayramınız kutlu olsun” dedi.