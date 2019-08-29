Başkan Berge'den 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

“Zaferler ayı olarak anılan Ağustos ayında bir zaferimiz de 30 Ağustos'tur” diyen VANESOB Başkanı İsa Berge, “30 Ağustos zafer bayramının 97. yıldönümündeyiz. 30 Ağustos 1922'de Türkiye tarihinde büyük bir zafer kazanıldı. Afyon'dan başlayan büyük taarruz Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zafere ulaşmıştır. Ülkemiz tarihinde kıvanç duyduğumuz 30 Ağustos zafer bayramı ile ülkemiz toprakları işgalden kurtarılmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizin sembolü haline gelen 30 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini daha da sağlamlaştıran bir zafer olmuştur.” Dedi.

“Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz”

Berge, “Tam 97 yıldır bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Güzel vatanımızı bize bırakan ecdadımızı yadediyoruz. Bizlere emanet olan vatan topraklarını her daim savunacağız. Vatan topraklarını eşsiz bir mücadele ile bizlere kazandıran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi

“Şanlı tarihe sahip bir milletiz”

Şanlı tarihe sahip bir millet olduklarını ifade eden Berge, “Vatan sevgisini yüreğimize aşılayan milletimiz, o zaman da adımızı şanlı tarihimize yazdırdılar. Milletimizin tarihi kahramanlık destanları ile doludur. 30 Ağustos devlet ve millet olarak yeniden dirilişimizin anlı şanlı adıdır. Milletimiz Ağustos ayını büyük zaferlerle taçlandırmıştır. 1 Ağustos 1571 tarihinde Kıbrıs'ın Fethi, 11 Ağustos 1473 tarihinde Otlukbeli Zaferi, 23 Ağustos 1514 tarihinde Çaldıran Zaferi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Zaferi, 29 Ağustos 1521 tarihinde Belgrat'ın fethi, 29 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Meydan Muharebesi ve son olarak 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz zaferi ile taçlandırılmıştır. Ülkemizin geleceği ve milletimizin muassır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için geçmişini bilen nesiller yetiştirmeliyiz. Milli ruhumuzu canlı tutan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.