Başkan Berge'den Anneler Günü mesajı

Başkan Berge, mesajında, “Efendimiz bir hadisi şerifinde, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır' buyurmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere, yeryüzünün en kutsal varlığı insan iken, insanlar içinde de anneler bambaşka bir yer tutmaktadır. Anne yaşamdır, anne hayattır. İnsan evladının ilk öğretmeni olan annelerimiz, bizleri hayata bağlayan kutsal bir varlıktır. Hayatın ta kendisi olan annelerimiz, tüm fedakarlıklarıyla insan yetiştirmektedir. Karşılıksız sevginin, merhametin timsali olan annelerimiz, bizler için birer güzelliktir. Bir kadın anne olduktan sonra, artık hayatını evladına yani insanlığa adamış demektir. Evladını yetiştirene kadar çekilen bin bir eziyete rağmen Allah'ın annelerimize verdiği güç ile dayanıklı olmaktadırlar. Evladının bir tebessümüne tüm zorlukları unutan annelerimize büyük bir saygı duyuyoruz. Gece gündüz demeden evlatları için çalışan, onların iyi bir insan olması için emek veren annelerimizin ellerinden öpüyoruz. İnsanı güzel kılan annedir. Allah'ın izniyle kalbimize sevgi nakşeden annelerimizdir. Sığınacak liman, tutunacak dal annelerimizdir. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan annelerimizdir. Ülkemizin temel değerlerini omuzlarında taşıyan annelerimizdir. Vatanımız uğruna cephede olan annelerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyoruz” dedi.