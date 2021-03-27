Başkan Berge'den Berat Kandili mesajı

Başkan Berge, mesajında, “Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen ve aynı zamanda Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Berat Kandili'ni idrak etmenin manevi güzelliği içerisineyiz. Yüce Allah'tan dualarla bağışlanma dileyeceğimiz bir müstesna geceyi yaşayacağız. Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının, sosyal dayanışma, kaynaşma ve yardımlaşma özelliklerinin doruğa çıktığı Ramazan ayının habercisi olan bir gecedir berat gecesi. Af kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu güzel gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Allah, bu gecede yapacağımız ibadet ve dualarımızı kabul etsin. Berat Kandili'nin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Merhametin, sabrın, sevgi ve paylaşımın hakim olduğu mübarek bir Ramazan diliyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de saran korona virüs salgınının sona ermesini Allah'tan niyaz ediyoruz” dedi.