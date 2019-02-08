Başkan Berge'den kafe açılışı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Şımarık Cafe'nin açılışını gerçekleştirdi.

Van ESOB Başkanı İsa Berge, Lokantacılar Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Osman Tuncil ile birlikte Şımarık Cafe'nin açılışına katıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde Baran Kartal ve Sezai Şahin tarafından kurulan kafenin açılışında konuşan Başkan Berge, “Van'ımızın istihdamına katkı sunmak ve ekonomik süreçten hızlı bir çıkış yapmak için esnaf ve sanatkarımız kendisine ve Van'a yakışan görkemli işletmeler açmaktadır. Bugün de ilimizin istihdamına katkı sunma adına 14 kişinin çalışabileceği bir kafe açıldı. Biz de ESOB olarak işletme sahiplerini tebrik ediyor, bol kazançlar diliyoruz” dedi.

İşletme sahipleri Baran Kartal ve Sezai Şahin ise, iki kattan oluşan işletmede 14 kişinin çalışacağını ifade ederek, “Amacımız hem ilimizin istihdamına katkı sunmak hem de halkımızın nezih bir ortamda aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaktır. Özel specialler ve çarşamba, cuma ve cumartesi günlerinde hazırladığımız canlı müzik ziyafetimiz ile halkımızın hizmetindeyiz” ifadelerini kullandılar.

İşletmeyi açmalarındaki asıl amaçlarının para olmadığını ifade eden Kartal ve Şahin, “Burasını maddiyat için değil; bizim gibi düşünen ve kaliteli zaman geçirmek isteyen halkımıza güzel bir ortam sunmak için açtık. Eğer şımartılmak istiyorsanız Şımarık Cafe'ye bekliyoruz” diye konuştular.