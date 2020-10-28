Başkan Berge'den Mevlid Kandili mesajı

Başkan Berge, mesajında, ““Efendimizin dünyaya teşriflerini idrak ediyoruz. Alemlere rahmet ve merhamet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifine ulaştık. Dünyayı İslam ile şereflendiren ve tüm insanlığın kurtuluşu olan Efendimizi anlamak, Allah'a dua etmek bu gece çok daha güzel olacak. Kandiller öze dönüşü ve Yüce Allah'a yürekten yakarışın ve yönelişin adıdır. Rahmet Peygamberine selam olsun. Allah tüm Müslümanların ibadetini kabul etsin. Mevlid Kandili mübarek olsun” dedi.