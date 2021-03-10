Başkan Berge'den Miraç Kandili mesajı

Başkan Berge, mesajında, “Efendimizin Allah'a yükselişinin müjdesi olan Miraç Kandili'ni idrak ediyoruz. Efendimiz, Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği geceyi karşılayacağız. Peygamberimizin Allah katına çıkışını, ibadetler ve dualarla kutlayacağız. Bu gecenin faziletlerinin bilinciyle namazlarımızda ellerimizi semaya kaldıracağız. Mübarek üç ayların kutlu gecelerinden Miraç Kandili huzuru ile bu geceyi kutlayacağız. Hazreti Muhammed (S.A.V.) ve ümmetine selam olsun. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.