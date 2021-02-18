Başkan Berge'den Regaip Kandili mesajı

Başkan Berge, mesajında, “Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol, üç ayların manevi iklimine girdiğimizin habercisi olan Regaip Kandili'ne ulaştık. Bu gece Regaib Kandili'ni idrak edeceğiz. Pek çok ihsan anlamına gelen Regaip kelimesine istinaden, Allah bu gece hepimize hayırlar ihsan eylesin. Bu manada Regaip, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Regaip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi ibadetlerle geçirerek idrak edeceğiz. Hayır ve hasanet aylarından geçtiğimiz şu günlerde, taksiratlarımızın affı için dualarda bulunacağız. Tohumlarında İslam değerlerinin olduğu bu topraklarda, birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştiren bu tür gecelerde, tek yürek olacağız. Milletimizin, ülkemizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın selameti için dua edeceğiz. Allah bizleri üç ayların sonu olan Ramazan ayına kavuşturmayı nasip etsin. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaip geceniz mübarek olsun” dedi.