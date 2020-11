Başkan Berge'den ‘Türkiye Yenileniyor' seferberliği çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, ‘Türkiye Yenileniyor' seferberliği ile deprem felaketine karşı büyük bir seferberlik başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Van depreminin 9. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Başkan Berge, “Ülkemizin büyük bir kısmı deprem bölgesi içerisinde. Yoğun fay hatlarının olduğu gerçeği bizlere zaman zaman kendini göstermektedir. Elazığ, Malatya, Van-Başkale ve son olarak İzmir depremi gösterdi ki bir an önce tedbir almalıyız. Can kayıpları yüreğimizi yakmaktadır. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde deprem felaketine karşı çaresiz kalmamalıyız. Türkiye Yenileniyor seferberliği projesi ile ülkemiz deprem felaketine karşı güvence altına alınmalıdır. Öncelikle yeni yapılar sıkı ve güvenilir bir yapı denetiminden geçirilmelidir. Böylece yeni yapılar depreme karşı dayanıklı hale getirilmelidir. Buna karşılık Türkiye'deki tüm binaların hasar durum raporu ortaya konmalı ve hemen gereken yapılmalıdır. Binaya verilen rapora göre harekete geçilmeli ve gerekirse bina yıkılarak yeniden yapılmalıdır. Hükümetimiz ve devletimiz baştan sona tüm süreçlerde vatandaşımızın yanında olmalıdır. Devletimizin sunacağı destek ile vatandaşlarımızın binalarını yeniden inşa etmesi için uygun koşullarda kredi vermelidir. İmkanı olan vatandaşlarımız ise kendi gücüyle binasını yeniden yapmalıdır ve çürük binaların yeniden inşası zorunlu hale getirilmelidir. Bu inisiyatif vatandaşa bırakılmamalıdır. ‘Türkiye Yenileniyor' seferberliği, can kayıplarımızın önüne geçeceği gibi büyük bir ekonomik canlılık da getirecektir. Lokomotif sektör olan inşaat beraberinde yüzlerce sektörü desteklemektedir. Tahminlere göre Türkiye'nin yenilenmesi 10 yılları alacaktır, bu da hem şehirlerimizin yenilenmesine hem de ülkemizin kalkınmasına vesile olacaktır. Hiçbir şey insan canından daha değerli değildir. Enkazlarda ortaya çıkan manzaralar ciğerimizi dağlamaktadır. Son olarak İzmir depreminde hepimiz derin üzüntülere kapıldık. Artık Türkiye deprem felaketlerine karşı dimdik duran bir ülke konumuna gelmelidir ve bu mümkündür. Van depremlerinde ve son olarak İzmir depreminde de ülke olarak tek yürek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kez dayanıklı yapılar için tek yürek olmanın zamanıdır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allah'tan rahmet diliyorum. Yeniden büyük acıların yaşanmadığı bir ülke özleminin içerisindeyiz. Allah bizi her türlü felakete karşı korusun” dedi.