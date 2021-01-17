Başkan Berge'den Vali Bilmez'e teşekkür

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kira desteği nedeniyle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.

Korona virüsten kaynaklı olarak iş yerleri kapanan ve gelir kaybına uğrayan esnaf ve sanatkarlardan kira alınmaması ya da indirime gidilmesi yönünde çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Berge, “Resmi kurumların kiracısı olan esnafımızdan kira alınmaması talebimizi Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e ileterek esnafımıza destek olmasını istedik. Bizleri dinleyen ve esnafımızın yanında olan valimiz başkanlığında toplanan Van Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetinde bulunan iş yerlerine kira kolaylığı sağlamıştır. Belediye meclisinin aldığı kararla iş yerleri kapanan kiracılarından 6 ay kira alınmaması, faaliyeti devam eden kiracılarına ise yüzde 50 indirim yapılması kararı alınmıştır” dedi.

“Ahi babası olan ve her zaman esnafımızın yanında duran valimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” diyen VAN ESOB Başkanı Berge, şöyle devam etti:

“Bu zorlu süreçte esnafımızı düşünen ve destek olan valimiz, esnafımızı memnun etmiştir. Örnek dayanışmayı gösteren valimize çok çok teşekkür ediyoruz. Valimiz hiçbir zaman esnaf ve sanatkarımızı yalnız bırakmamıştır. Özellikle de pandemi sürecinde esnafımızın sorunlarına birebir çözüm aramıştır. Tüm çalışmalarımıza büyük bir destek veren valimiz ile birlikte esnaf ve sanatkarımızın sorunlarına çözüm arıyoruz. Dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve Van'ı da etkisi altına alan virüs nedeniyle esnaf ve sanatkarımız zorlu günler yaşamaktadır. Bu süreçte valimiz bizlerle beraber hareket etmiş ve sorunları en aza indirmek adına esnaf ve sanatkarımıza sahip çıkmıştır. Esnafımızın bu haklardan yararlanabilmesi için belediyeye kira borçlarının olmaması ya da 7256 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde belediyeye olan borçlarını yapılandırmaları gerekiyor. Yapılandırma sonrası taksitlerin ödenmemesi durumunda ise kira affı ve erteleme durdurulmaması için esnafımız dikkatli olmalıdır” şeklinde konuştu.