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Başkan Berge'den Van depreminin yıldönümü mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Van depreminin 8.

yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Berge, yayımladığı mesajda, “23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde büyük acılarla sarsıldık. 8. yılını andığımız Van depremlerinde yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve binlerce vatandaşımız da yaralandı. Van depremlerinin ardından hem Van'da hem de Türkiye genelinde sağlam yapılar inşa edilmeye başlandı. Birinci derece deprem kuşağında olduğumuz gerçeğini her zaman hatırlamalı ve ona göre tedbirlerimizi almalıyız. O zor zamanlarda Türkiye'nin Van için tek yürek olduğunu unutmadık. Bu elbette ülkemiz insanına yakışan bir durumdu. Tarih boyunca her zor zamanda birbirine kenetlenen milletimiz, o zaman da Van için kenetlenmişti. Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni acıların yaşanmaması dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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