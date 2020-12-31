Başkan Berge'den yeni yıl mesajı

Başkan İsa Berge, mesajında, “2020 yılı hepimiz için çok zorlu bir yıl oldu. Korona virüsün dünyaya yayılması ile birlikte ülkemizde, dolayısıyla Van'da da can kayıpları yaşandı. Beraberinde gelen ekonomik daralmalar, çok büyük sıkıntılara neden oldu. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Her şeye rağmen birlik ve beraberliğimizi korumaya devam ediyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz, esnaf ve sanatkarımızın yanında yer alarak önemli destek adımlar attı. Desteklerin tüm esnafımızı kapsamasını talep ediyoruz.

Korona virüsün dünyamızdan tamamen silindiği, herkesin sağlığına kavuştuğu bir yeni yıl diliyorum. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm Van halkımıza sağlıklı ve huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun” dedi.