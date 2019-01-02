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Başkan Berge'den yerel marketlerden alışveriş yapılması çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, ulusal marketlerin Van’a bir katkısının olmadığını belirterek, yerel marketlerden alışveriş yapılması çağrısında bulundu.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, ulusal marketlerin Van'a bir katkısının olmadığını belirterek, yerel marketlerden alışveriş yapılması çağrısında bulundu.


Van ESOB Başkanı Berge, bir marketin açılışına katılarak, sahipleri kutladı. Berge, böyle zor bir süreçte iş yeri açan Bedrettin Kıyat'a teşekkür ederek, Van esnaf ve sanatkarının her zaman üzerine düşeni yaptığını kaydetti. Berge, “Bu ekonomik döngünün zor olduğu günlerde kıymetli esnafımız, büyük bir emekle işletme açmış. Van halkına hizmet etmek adına iş yerini açmış” dedi.


Ulusal marketlerin Van'a bir katkısının olmadığını ve gelen hasılatın bankalar üzerinden İstanbul'a gönderildiğini söyleyen Berge, “Buradan Van halkına sesleniyorum. Lütfen dışarıdan gelip Van'da ahtapot gibi yayılan marketlerden değil de, Van'ımızda hizmet eden yerel marketlerimizi tercih edelim. Yerel marketlerde çalışacak olanlar bizim evlatlarımızdır. Van'ın ekonomisi ancak bizim birbirimize sahip çıkmamızla bir yerlere gelebilir. Müessesemizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.


Berge, konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesti. Açılışa Berge'nin yanı sıra iş adamı Kahhar Eraslan, Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Dereli, İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri, Çınar AVM'nin işletmecisi Murat Kıyat ve vatandaşlar katıldı.

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