Başkan Çalımlı'dan “1 Mayıs” açıklaması

Yazılı bir açıklama yayımlayan Salih Çalımlı, 1 Mayıs'ın tüm dünyada işçilerin dayanışma ve mücadele günü olarak kutlandığını söyledi. Çalımlı, “İşçiler yaklaşık yüz yıl önce, 8 saatlik çalışma uğruna canlarını veren emekçi kardeşlerini anarken, bugün hâlâ pek çok ülkede insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarının olduğu görülmektedir. Emekçilerin uğradığı haksızlıklara ve saldırılara karşı hep birlikte sesini yükseltiyor. Ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında emekçiler bir araya gelip taleplerini haykırıyor. Biz işçiler ve tüm emekçiler, 1 Mayıs'ta yine alanlardayız. Dünyaya ve ülkemize eşitlik, barış ve kardeşlik diye, yine haykırıyoruz. Önemli sorunlarımızdan biri de kıdem tazminatı konusudur. Kıdem tazminatı konusu yılda birkaç kez gündeme getirilmektedir. Kıdem tazminatının sık sık gündeme getirilmesi işçilerin kafasını meşgul etmekte, hepimizin moralini bozmakta, huzurumuzu kaçırmaktadır. Maalesef, kıdem tazminatı konusu şimdi de hükümetin ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' programında yer almaktadır. Kıdem tazminatının fona devredilmesi; işçinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmasıdır. Kıdem tazminatının fona devredilmesi ve zorunlu bireysel emeklilik sistemiyle birleştirilmesi, çalışanlar üzerinde yeni bir kesinti, yeni bir vergi anlamına gelmektedir. Emekçiler ve sendikalar olarak; işçinin emeğinin birikmiş ücreti olan, alın terinin karşılığı olan kıdem tazminatını yük olarak gören anlayışa karşı bugüne kadar mücadele ettik. Bundan böyle de etmeye devam edeceğiz. Türk-İş Genel Kurulu kıdem tazminatına dokunulmasını genel grev kararı saymıştır. Türk-İş yönetiminin bu konuda göstereceği kararlılık çalışanların en büyük güvencesidir. Kıdem tazminatımıza kimse dokunamayacaktır, bu konuda tereddüte yer yoktur. Sendikamız, taşeron işçilik sorununu ülke gündemine taşırken, kamuda çalışan binlerce taşeron işçisinin kadrolarına kavuşmasının da yolunu açmıştır. 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerinin bir bölümü kadrolarına kavuşmuşlar, ancak bir bölümü ise kapsam dışı kalmıştır. Maalesef kapsam dışı kalanlar arasında, karayollarında yol bakım ve onarımı ile kar mücadelesi gibi hizmetlerin anahtar teslimi ihalelerle, tünel işletmeciliği ve bakım işlerinin ‘müşavirlik hizmeti' adı altında taşeron şirketlere ihale edilmiş, bu şirketlerde çalışan işçilere kadro verilmemiştir. Bu işçilerin sayısı 10 bin civarındadır. Taşeron işçilik uygulaması, başta inşaat işkolumuz olmak üzere, diğer işkollarında da ciddi oranda can kaybına yol açmaya devam ediyor. İşçi ölümlerinin sorumlusu; taşeronluk sistemi ve denetimsizliktir. Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmasına rağmen, her yıl ortalama bin 500 işçi hayatını kaybetmektedir. 2018 yılında 1923, 2019 yılının ilk üç ayında 392 işçi hayatını kaybetmiştir. ILO'ya göre, iş kazalarının yüzde 98'ini önlemek mümkün iken, önlenememektedir. İnşaatlarda, madenlerde ve tüm işkollarında kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımızın acısı hâlâ içimizdedir. Elbette ki mücadelemiz de devam etmektedir. Bugün karayollarında, köylere hizmet götürme birliklerinde, il özel idarelerinde ve KİT'lerde çalışan, ancak kapsam dışı bırakılan binlerce taşeron işçisinin kadroya alınması için mücadele ediyoruz. Özgürlükçü, adaletli, barış içinde bir dünya ve ülke istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılması sağlanmalıdır. İnsan odaklı ekonomik ve sosyal politikalar uygulanmalıdır. Cinayet haline gelen iş kazaları önlenmeli, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri artırılmalı, gerekli denetim yapılmalıdır. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümlenmesini istiyoruz. Ekonomik krizin faturasının emekçilerin ve halkın sırtına yıkılmasını kabul etmiyoruz. Yetkililer, çalışma barışının bozulmasına neden olabilecek kıdem tazminatı konusunu artık gündeme getirmekten vazgeçmelidir. Kıdem tazminatı hakkımıza ve sosyal güvenlik haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. İşçiler, kamu emekçileri, esnaf, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler, öğrenciler, güzel ülkemizin emek ve demokrasi sevdalıları, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü tüm emekçilere kutlu olsun” dedi.