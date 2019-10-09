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Başkan Çetin, mahallelerin sorunlarını kadınlardan dinledi

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Çelebibağı Mahallesi’ndeki kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Çelebibağı Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Kadınlar, mahallelerinin sorunlarını tek tek dile getirerek, çözüm bulunması yönünde talepte bulundular.


Başkan Yıldız Çetin ise, sorunları dinleyip not aldıktan sonra Erciş Belediyesi olarak istenilen hizmetlerin bir an önce yerine getirilmesi konusunda birimleri harekete geçireceklerini ifade etti. Çetin, sürecin takipçisi olduklarını, çalışmaların da üzerinde duracaklarını söyledi. Çetin, ilçenin her mahallesinde yapılan çalışmalara değinerek, her zaman kadınların yanında olduklarını belirtti.

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