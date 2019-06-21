İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çetin, temizlik personeliyle yemekte bir araya geldi

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye bünyesinde görev yapan temizlik işçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye bünyesinde görev yapan temizlik işçileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.


Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Kader İnci ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında personelle birlikte yemek yiyen Başkan Çetin, ilgili birim müdüründen çalışmalarla ilgili bilgiler alarak taleplerini dinledi.


Başkan Çetin, Erciş'in daha temiz ve yaşanabilir bir şehir haline gelebilmesi için gece gündüz demeden özveri ile çalışan personeline göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı da tek tek teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.