Başkan Çetin, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Van Büyükşehir ve Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde başlatılan kaldırım, yol ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Yıldız Çetin, çalışmaların devam ettiği kentsel dönüşüm alanına giderek incelemelerde bulundu çalışanlarlada kısa süre sohbet eden çetin personellere moral verdi.