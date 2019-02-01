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Başkan Ceylancı güven tazeledi

Van’ın Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, yapılan seçimle güven tazeledi.

Van'ın Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, yapılan seçimle güven tazeledi.


Özalp Ziraat Odası Başkanlığının 5. olağan genel kurul toplantısı, Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda yapıldı. Gelen kurulda üyelerin çoğunluğunun oyunu alan mevcut başkan Şayettin Ceylancı, yeniden Özalp Ziraat Odası Başkanı seçildi.


Genel kurul sonrası bir açıklama yapan Ceylancı, Özalp çiftçisinin hakkını, hukukunu ve menfaatini savunmakla mükellef olduklarını belirterek, yeniden seçildiği için tüm üyelere teşekkür etti.

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