Başkan Çiftçi, 65 yaş üstü vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınından dolayı alınan önlemler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Çiftçi, ilçe teşkilatı ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla arayarak sorun ve taleplerini dinliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm talimatlarının bir bir yerine getirildiğini belirten Mehmet Ali Çiftçi, “Tüm dünyayı etkileyerek binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgının önlenmesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın vakitlerini evlerinde geçirmeleri önerildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda il ve ilçe teşkilatlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızı arayarak sorun ve taleplerini dinliyoruz. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan 65 yaş üstü büyüklerimizi telefonla arayarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyoruz. Yaptığımız telefon aramalarında 65 yaş üstü büyüklerimizin hal ve hatırlarını sorarak, sorun ve taleplerini dinliyoruz. Şimdiye kadar aradığımız 600 vatandaşımıza ulaşarak, sorun ve taleplerini dinledik. Diğer büyüklerimizi de en kısa sürede arayarak destek olacağız. İlçemizde kaymakamlığımız ve belediyemizin korona virüs salgınının yayılmaması kapsamında ciddi anlamda çalışmaları bulunmaktadır. Halkımızdan beklentimiz, bakanlığımızın yayınladığı genelge talimatlarına uymalarıdır. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında yer aldı, almaya da devam edecektir” dedi.