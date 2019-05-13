Başkan Ensari, Çıtırki ailesiyle iftar açtı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, babaları vefat eden 7 çocuklu Çıtırki aileyle iftar açtı.

AK Parti'li Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, Ramazan ayı nedeniyle çal kapı ziyaretler gerçekleştirerek, ailelere iftar açıyor. AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile birlikte her gün farklı mahallelerde farklı kapıları çalarak iftar sofrasına misafir olan Başkan Ensari, son olarak Bayazıt Mahallesi'nde bulunan ve babalarını kaybeden 7 çocuk ile annelerinin sofrasına konuk oldu. Aile fertleriyle yakından ilgilenerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ensari, “Ramazan ayı rahmet, merhamet ve bereket ayıdır. Ramazan ayı, kimsesizleri sevindirme ayıdır. Ramazanın güzel günlerini güzel idrak edip yaşamamız gerekir. Ramazan ayı paylaşımın öne çıktığı, kucaklaşmamızın, küskünlüklere son verilmesi gereken kutsal günlerdir. Bizlerde bu güzel günleri değerlendirerek mahallelerimizde bulunan ailelerimizi ziyaret ederek, iftar sofralarına konuk oluyoruz. Bugün Bayazıt Mahallemizde bulunan ve babalarını yakın bir zamanda kaybeden 7 çocuklu bir ailemizin çal kapı iftar sofralarına konuk olduk. Ailemizin bizleri yanında görmeleri, onları mutlu ettiği kadar bizleri de onure etmiştir. İnşallah Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahalle ve evde, iftar sofralarına eşlik ederek hayır dualarını almış olacağız” dedi.