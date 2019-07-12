Başkan Ensari, gençlerle buluşmaya hazırlanıyor

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Bir Umut Da Sen Ek” projesi kapsamında ilçedeki gençlerle bir araya gelme hazırlanıyor.

Başkan Şefik Ensari, “Bir Umut Da Sen Ek” projesi kapsamında 20 Temmuz'da ilçedeki gençlerle Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun konferans salonunda bir araya gelerek hem sohbet edecek hem sorun ve taleplerini dinleyecek hem de gençlere yönelik yapılması planlanan hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Toplantının temelinde gençlerle bir araya gelerek sosyal ve sportif faaliyetlerin ele alınarak, gençlerin ilçeye daha verimli katkı sunmalarını sağlamak olduğunu belirten Başkan Ensari, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizler için önem arz etmektedir. İlçemizin kalkınmasında, gençlerimizin büyük bir katkısının olabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle belediye olarak ilçemizdeki gençliğe yönelik ‘Bir Umut Da Sen Ek' projesini başlatmayı planlayarak ilçemizin belirli yerlerine afişler astık. Bu proje kapsamında 20 Temmuz'da Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda gençlerle bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Buradaki amacımız, ilçemizde ikamet eden gençlerle bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinlemek ve gençlerimize belediye olarak sosyal ve sportif alanlarda bir takım çalışmalar yaparak geleceğe yönelik fikir alışverişinde bulunmaktır. İlkini yapmak isteğimiz buluşmada ilçemizde ikamet eden 120 genç kardeşimizle bir araya gelerek, konuşulacak konuları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gençlerimize yönelik çalışmaları düzenli olarak yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.