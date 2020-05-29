Başkan Ensari, ‘Haydi Hayalini Çiz' etkinliğine katılan Ecrin'i ödüllendirdi

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, korona virüs salgınından dolayı evde kalan çocuklara yönelik başlattıkları ‘Haydi Hayalini Çiz' etkinliği kapsamında 11 yaşındaki kız çocuğunu makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, korona virüs salgınından korunmak adına evlerinde kalarak zamanlarını geçiren minik öğrencilerin hayallerini resimlere aktararak yeteneklerini sergilemeleri için çalışma başlatmıştı. Evlerinde geçirdikleri boş zamanlarında hayallerini resimlere aktaran minik öğrenciler, belediyenin oluşturduğu komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu başarılı bulunmaları halinde ödüllendirilecek. Amaçlarının bu zor süreçte minik örencilerin yanında bulunmak ve boş zamanlarında sıkılmalarının önüne geçmek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi nedeniyle çocuklarımız geçici süreliğine evlerinde kalıyorlar. Uzaktan eğitim gören öğrencilerimizin evlerinde sıkılmamaları için böyle bir uygulama başlattık. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu etkinlik kapsamında çocuklarımızın evlerinde sıkılmamalarını, boş vakitlerinde hayallerini resim kağıdına aktarmalarını istedik. Çizdikleri resimleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarından bizlere ulaştırarak sosyal medyada paylaşıyoruz. Çocuklarımızın çizim ve yazımları, hayatlarında bir şeyleri üretme kabiliyetini geliştirmeyi bilmeleri açısında da verimli olabileceğini düşündük. Hayal güçlerini aktardıkları görseller, oluşturduğumuz kurul tarafından değerlendirilerek başarılı olanlara ödüller veriyoruz. Bugün de hayalini resimlere aktarıp görsellerini bizimle paylaşan 11 yaşındaki 5. Sınıf öğrencisi minik Ecrin'e Yılmaz"a ulaşarak belediyemizde ağırladık. Kendisini tebrik ediyorum. Minik kızımızı kırtasiye malzemeleri olan çantayla ödüllendirdik. Evde kal çağrısı kapsamında devam eden projemiz, hayallerini yazıp ve çizen minik öğrencilerimizin görsellerini belediyemizin 0 539 552 69 01 numaralı WhatsApp hattına atmaları ile değerlendirilmeye alınıp ödüllerimizi dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Ensari'yi makamında ziyaret ederek, çizdiği görselleri vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ecrin Yılmaz da, “Belediyenin başlatmış olduğu proje bizler için mutluluk verici. Bende hayalimdeki evde kalan bir çocuğun gök kuşağını seyrederken geleceğe güzel umutla bakan hayalimi çizdim. Kuruldan beğeni gördü. Başkan bana bir çanta dolusu kırtasiye malzemesi ile birlikte harçlık verdi, mutluyum. Böyle bir proje başlatan belediyemiz yetkililerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.