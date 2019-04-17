Başkan Ensari, ilk nikahını kıydı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilk resmi nikahını kıydı.

Çiçeği burnunda başkan, Zahide-Mehmet Salih Tamince Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Gözde Ortakaya ile Nebi Demir çiftin mutluluklarına ortak oldu. 31 Mart seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Şefik Ensari, şahitler ve davetlilerin huzurunda Çaldıran Belediyesi Nikah Salonunda genç çiftin nikahını kıydı. Gözde Ortakaya ve Nebi Demir çiftine bir ömür mutluluklar dileyen Ensari, evlilik cüzdanını da geline takdim etti.

Başkan Ensari, genç çifte mutlu bir gelecekte acı ve tatlı günlerde birbirlerine destek olmalarını isteyerek, saadet dolu bir yaşan diledi.

Gözde ve Nebi çifti ise, belediye başkanı olarak seçilen Şefik Ensari'ye yeni görevinde başarı dileğinde bulundu. Başkan Ensari'nin ilk kıydığı nikahın kendilerinin olduğunu ifade eden çift, kendileri için unutulmayacak bir hatıra olduğunu kaydettiler.

Tören, kıyılan nikahın ardından misafirlere nikah şekeri ve çikolata ikramının ardından sona erdi.