Başkan Ensari, Kaymakam Dundar onuruna verdiği veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar'ın son Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Mardin'in Midyat Kaymakamlığına atanması üzerine Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Mardin'in Midyat Kaymakamlığına atanan Van'ın Çaldıran Kaymakam Tekin Dundar onuruna veda yemeği verildi. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda verilen yemeğe Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet Savcıları Ali Saban, Atakan Özata, Adli Hakim Musa İncekan, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, ilçenin kanaat önderleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, esnaflar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. İlk defa yüzlerce insanın katıldığı bir Kaymakamın veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı.

Konuşmasına, maddi eserler yapmak marifet, esas marifet olan gönülleri fethetmek olduğunu söyleyerek başlayan Kaymakam Tekin Dundar, ”Kıymetli misafirler, yaklaşık 3 yıldır Çaldıran'da Kaymakam olarak ve 2 yılı aşkın bir sürede Belediye Başkan Vekili olarak hizmet etmeye gayret ettik. Yapabildiğimiz hizmetler oldu, yapamadıklarımız oldu, belli bir aşamaya getirdiğimiz hizmetlerimiz oldu. Ama tüm gayretimizle hizmet etmeye çalıştık, gayret ettik. Her iki koltukta otururken burası için, buradaki vatandaşlarımız için, memleketimizin bu güzide noktası için gecemizi gündüzümüze katarak taş üstünde taş koymaya gayret ettik. Bunu da sadece Allah rızası için yaptık. Başka da bir gayemiz olmadı. Bölgenin zorlu coğrafyası olan Çaldıran, iklim olarak Türkiye'nin en soğuk yerlerinden bir tanesi. Burada iş yapmak Türkiye'nin diğer bölgelerine nazaran biraz daha zor. Burada 4 aylık bir çalışma süresince hizmetler yapılabiliyor. Bu gerçeklerle hareketle kısa sürede bu memleketin en temel ihtiyaçlarından başlamak üzere bir şeyler yapmaya gayret ettik" dedi.

Çaldıran'a hizmetlerin yapılması konusunda Cumhurbaşkanı ve hükumetin yakinen desteklerini gördüklerini ifade eden Kaymakam Dündar, "Her zaman memleketimiz için bir talepte bulunduğumuzda her istediğimiz hizmete evet denildi ve desteklerini bizlerden esirgemediler. Bizler de sizlerin desteğiyle bu hizmetlerin güvenci ve inancıyla hayata geçirdik. Bizler beşeriz eksiklerimiz olabilir ama hiçbir zaman insanları ayrıştırmadık ama hiçbir zaman kasıtta bulunmamışızdır. Bizler devlet memuruyuz hiçbir yerde kalıcı değiliz. Yaptığımız hizmetleri burada bırakır gideriz. Çaldıran'da yaptığımız gibi. İnşallah bundan sonra da yerimize gelecek olan arkadaşımız da, belediye başkanımız da bu güzide ilçemiz için daha iyi hizmetlerde bulunacaklardır. Sizler burada yapılan hizmetlere sahip çıkmalısınız ki gelecek çocuklarınız da faydalanabilsinler, sahiplenebilsinler. Maddi eserler yapmak marifettir, esas olan gönülleri fethetmektir. Biz burada sadece eserler yapmaya çalışmadık, gönülleri de yapmaya çalıştık. Bu şehrin her mahallesine, köyüne adım atmaya gayret ettik, her bireyine ulaşmaya çalıştık, dertlerine çare aramaya gayret ettik. Bizlere ulaşamayanlara ulaşmaya çalıştık. Büyük bir ilçede dağınık bir yerleşim yerinde kış mevsiminin ağır geçtiği coğrafyada çalışmak zor olsa da gayretlerde bulunduk. Burada çalıştığım 3 yıllık zaman da ekmeğinizi yedim, benden yana hakkım helal olsun, sizlerden de helallik istiyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, başlangıçların güzel olduğunu, ayrılıkların ise hüzünlü olduğunu söyledi. 3 yıllık görev süresi boyunca ilçede kalıcı birçok projeye imza atan Kaymakam Tekin Dundar'ın görev süresinin tamamlanması sebebiyle bir araya toplandıklarını ifade eden Başkan Ensari, “Kaymakamımızın onuruna veda yemeğinde bir araya gelerek hep birlikte kaymakamımızın ilçemizden ayrılmasının burukluğunu yaşamaktayız. İlçemizde yıllar boyu yapılması mümkün olmayan hizmetleri 2 yıllık sürece sığdırarak gece gündüz demeden çalıştı. İlçemizde halkın gönlünde yer edinen Kaymakamımız halk arasında halkın yüce sevgisini kazanarak halkın kaymakamı olarak bilinmeyi hakketmiştir. İlçemizde bıraktığı eserlerle yıllar boyu anılacaktır. İlçemiz ve kırsal mahallelerde yaşayan her bir bireyle ayrı ayrı ilgilenen sorunlarına çözüm arayışı içinde olan Kaymakamımız Dundar'ın atandığı ve şanslı olan Mardin'in Midyat ilçesinde de aynı şiarla çalışarak hizmetlerde bulunacağından eminim. Kaymakamımız Tekin Dundar'ın ilçemizde yaptığı her hizmet için şahsım ve ilçem adına teşekkürü borç bilip atandığı yeni görev yerinde başarılar diliyorum” dedi.

Yemeğe katılanlar ise, ilçenin çehresini değiştiren Kaymakam Dundar'a teşekkür ederek, 2 yıl içerisinde ilçenin sembolü olan yaklaşık 3 bin kişinin bir anda ibadet edeceği merkez camii, hastane, doğalgaz, üniversite, modern hayvan pazarı, mezbahane, kapalı şehir pazarı, her mahalleye parke taşı, prestij caddesi, ısıtmalı otobüs durakları gibi kalıcı bir çok hizmete imza atan Kaymakam Dundar'a teşekkür ettiler.

Yemekten sonra Belediye Başkanı Şefik Ensari, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve kurum amirlerinin verdikleri şükran plaketlerinin ardından resimler çekildi. Kaymakam Dundar ile helallik alındıktan sonra program son buldu.