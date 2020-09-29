Başkan Ensari milli sporcuyu altınla ödüllendirdi

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İstanbul'da katıldığı şampiyonada altın madalya alan milli sporcu Mahsun Değer'i altınla ödüllendirdi.

Çaldıran nüfusuna kayıtlı milli sporcu Mahsun Değer ve antrenörü Hüseyin Eser, Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti. Milli sporcu ve antrenörünü tebrik eden Başkan Ensari, “Milli sporcunun başarısı ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin başarısıdır. İlçemizde ikamet eden milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum. İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonasında 5 bin metrede altın madalya alan sporcumuz bizi gururlandırmıştır. Elde ettiği başarının ardından antrenörü ile birlikte sevincini bizimle paylaştı. Başarısını altınla ödüllendirdik. Bundan sonrada ülkemizi temsil ederek bayrağımızı göndere çekeceğine inanıyorum. Milli sporcunuzun her zaman yanında yer aldım almaya da devam edeceğiz. Sporcumuza başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Milli sporcu Mahsun Değer ise İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrede altın madalya aldığını belirterek, “Elde ettiğim başarıyı Belediye Başkanımız Şefik Ensari'yi makamında ziyaret ederek paylaştım. Başkanımız bizi altınla ödüllendirdi. Her zaman yanınızda olan ve desteklerini esirgemeyen başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.