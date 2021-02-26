Başkan Ensari muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi

Van'ın Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari başkanlığında muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Yılın üçüncü istişare toplantısı Çaldıran Belediye Başkanlığının toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, Van Su İdaresi Genel Müdürlüğü Çaldıran Şube Şefi Fırat Müftüoğlu, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Çaldıran İşletme Şefi İsmail Gönül, Türkerler Elektrik Satış A.Ş. Çaldıran İşletme Şefi Şerafettin Utku, belediye teknik personelleri, belediye başkan yardımcıları ve belediyenin teknik kadroları ile muhtarlar katıldı. Her hafta rutin 10 mahalle muhtarı ile yapılan istişare toplantısında, mahallelerin sorun ve talepleri alınarak yapılan hizmetler sinevizyon gösterileri ile anlatılarak, planlanan hizmetler ele alındı.

Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Mahalle muhtarlarımızla haftalık istişare toplantıları yaparak mahallelerimizin genel sorun ve taleplerini dinlerken, yaptığımız ve yapılması gereken hizmetleri paylaşıyoruz. Toplantılarımıza belediyemizin teknik kadroları ve ilçemizde hizmet veren kurum yetkililerimiz ile birlikte katılım sağlamaktayız. Yapılan istişare toplantılarında sadece belediyemizi ilgilendiren konuları ele almıyoruz. Eğitim, su, elektrik gibi sorun ve talepleri de ele alarak halkımızın rahat ve kaliteli bir yaşam elde etmeleri için çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerimizi sinevizyon gösterimi ile anlatarak yapılması planlanan hizmetleri paylaşıyoruz. Yapılan istişare toplantılarındaki amacımız, halkımıza yapılacak hizmetlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır. Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak benimsedik. İlçemizde bulunan muhtarlarımızla rutin haftalık istişare toplantılarımız devam edecektir” şeklinde konuştu