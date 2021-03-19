Başkan Ensari sağlıkçılar için pasta kesti

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçedeki sağlık çalışanları için pasta keserek moral desteği verdi.

Başkan Ensari, devlet hastanesini ziyaret ederek, başhekim ve personellerle bir araya geldi. Hastane çalışanları için pasta keserek hediyeler veren Başkan Ensari, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi sürecinde çok büyük emek verdiklerini söyledi. Başkan Ensari, “İlçemizde bulunan sağlık çalışanlarımız ile bir araya geldik. Özellikle pandemi sürecinde gece gündüz demeden ailelerinde uzak kalarak çalışmalarını yürütüyorlar. Ülke olarak sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Moral ve motivasyon sağlamak adına sürekli hastanemizi ziyaret ederek sağlık çalışanlarımızın sorun ve taleplerini dinliyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutlamak ve moral vermek için sağlıkçılarımızla birlikte pasta kestik. Burada çalışan sağlık çalışanlarımıza hediyeler vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Çetin Okumuş ise özellikle pandemi döneminde Belediye Başkanı Ensari'nin her zaman kendilerini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinlediğini söyledi. Okumuş, “14 Mart Tıp Bayramı'nı yaşadığımız haftada kurumumuzu ziyaret ederek sağlık çalışanlarımız ile birlikte pasta keserek hediyeler takdim etti. Bu pandemi sürecini yaşadığımız dönemde başkanımızın böyle nazik bir davranışta bulunması, sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonu açısından çok güzel oldu. Kendilerine sağlık çalışanlarımız adına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.