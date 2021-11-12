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Başkan Ensari, sporcu öğrencileri kabul etti

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediye bünyesinde yetiştirilen öğrenci atletleri kabul etti.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediye bünyesinde yetiştirilen öğrenci atletleri kabul etti.


Belediyenin toplantı salonda gerçekleşen kabulde Belediye Başkanı Şefik Ensari, atlet öğrencileri kutlayarak her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri en büyük yatırımı gençliğe yaptığını söyleyen Başkan Şefik Ensari, “Belediyemiz tarafından açılan POMEM, BESYO kurslarıyla birçok öğrencimizi meslek sahibi yaptık. Aynı şekilde atletizm kurslarımızla birlikte ülke çapında dereceler yapan, birincilikler kazanan yetenekler keşfettik. Elde ettikleri derecelerle bizlere haklı bir gurur yaşatan antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarılar, sportif anlamda Çaldıran'ın bayrağını en üst seviyelere çıkarttı. Bu bayrağı devralıp ilçemizin başarı çıtasını zirvelere taşımak sizin göreviniz. Bu konuda imkanlarımız dahilinde sizlere destek olmaya devam edeceğim. Bu vesileyle eğitim ve spor hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

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