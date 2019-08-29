Başkan Ensari, tıp fakültesini kazanan iki öğrenciye laptop hediye etti

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, YKS'den 470 puan alarak tıp fakültesini kazanan iki öğrenciye laptop hediye etti.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Tuncay Avcıer ve Kamuran Bingöl'ün YKS'den 470 puan alarak tıp fakültesini kazanan Tuncay Avcıer ile Kamuran Bingöl'ü makamında kabul ederek laptop hediye etti. Tuncay Avcıer YKS 470 puanla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesini, Kamuran Bingöl 470 puanla Kars Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Tıp Fakültesini kazanarak yaptıkları kayıtların ardından ilçeye gelerek mutluluklarını Belediye Başkanı Ensari ile paylaştılar. İlçede tıp fakültesi yada dengi okulları kazanan öğrencileri ödüllendireceklerini belirten Başkan Ensari, ”İlçemizde üç öğrencimiz girdikleri YKS'de tıp fakültesinde okumayı hak kazandı. Bu bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu öğrencilerimizi tüm kalbi duygularla tebrik ediyorum. Tıp fakültesini kazanarak yaptıkları kayıtların ardından sevinçlerini bizlerle paylaşıyorlar. Çaldıran Belediyesi olarak bu kardeşlerimizin ihtiyaç duyabilecekleri ve ihtiyaçları olacak laptopla ödüllendirdik. Hiç bir başarı kendiliğinden kazanılmaz. Başarıların ardında emek var, özveri var. Bu kardeşlerimizin mezuniyetlerinden sonra ilçemizde doktorluk hizmeti vererek burada yaşayan insanlara hizmet etmelerini temenni ediyorum. Dilerim ki bu üç kardeşim geleceğimizin teminatı olan diğer çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir örnek olur. Eğitimde gençler arasında bir rekabet ortamı sağlar. İlçemizde öğrencilerimizin emekleri ve özverili çabaları sonucunda hemen hemen her dalda farklı üniversitelerde öğrencilerimiz bulunmaktadır. Buda öğretmenlerimizin verdikleri özverili ve azimli çalışmaları sonucunda öğrencilerimizin aldıkları başarının önemli bir örneğidir Çaldıran Belediyesi olarak bu derecede üniversite kazanan öğrencilerimizi her zaman ödüllendireceğiz” dedi.

Makamında sevinçlerini Başkan Ensari ile paylaşan tıp öğrencileri Kamuran Bingöl adına ağabeyi Ali Bingöl ve Tuncay Avcıer, “Çok emek verdik çok çalıştık. Tıp fakültesinde okumayı hak ettik. Kayıtlarımız yaptıktan sonra aldığımız başarıyı ve sevincimizi Belediye Başkanımız Şefik Ensari'yi makamında ziyaret ederek paylaştık. Burada bizlerle ilgilenen başkanımız okuyacağımız bu dönemde ihtiyacımız olan laptop hediye etti. Gereken her türlü desteği sunabileceğini belirttiler. Arkamızda bu şekilde bir desteğin olmasını bilmek bizlere apayrı bir güç veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Temennimiz bizden sonra sınavlara girecek olan kardeşlerimizin de aynı başarıyı yakalamalarıdır” şeklinde konuştular.