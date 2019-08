Başkan Ensari, tıp fakültesini kazanan öğrenciye laptop hediye etti

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, tıp fakültesini kazanarak kayıt yapan öğrenciye laptop hediye etti.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran Anadolu Lisesi'nde okuyan Murat Çiftçiler, üniversite sınavına girerek YKS‘de 474 puan alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan öğrenciyi makamında kabul etti. Öğrenciyi tebrik eden başkan Ensari, Çiftçiler'i laptop bilgisayarla ödüllendirdi. İlçede eğitimin çıtasının yukarı doğru ivme kazdığını belirten Başkan Ensari, ”İlçemizde eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz yukarı doğru ivme kazanarak eğitimlerine devam edip her geçen gün bir başka başarıya imza atıyorlar. Gerek eğitimde, gerek sporda dalların da öğrencilerimizi daha güzel yerlerde görmeyi istiyoruz. Gerek Kaymakamlığımızın, gerek belediyemizin eğitim ve öğretim kurumlarına verdiği önemin ve desteğin ürünlerini öğrencilerimizin aldıkları başarılarlarla almaya başlıyoruz. İlçemiz Anadolu Lisesinde okuyan Murat Çiftçiler kardeşimiz üniversite sınavında YKS'de 474 puan alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumayı kazandı. Bu öğrencimiz makamımızda bizleri ziyaret ederek başarısının mutluluğunu bizlerle paylaştı. Bu bizleri de son derece mutlu etti. Bu kardeşimize Çaldıran Belediye olarak tıp fakültesinde okumayı hakkeden öğrencimize laptop hediye ederek başarılar diledik. İlçemizde üniversitede okuyacak olan tüm öğrencilerimize imkanlarımız doğrultusunda her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. Her başarının arkasında emek var, özveri var. Destek bizlerden başarı öğrencilerimizden. İlçemizde başarıya imza atan her bir öğrencimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesini kazanan Murat Çiftçiler ise, ”Üniversite sınavına girerek YKS‘de 474 puan alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Üniversite kaydımı yaptıktan sonra bu mutluluğumu belediye başkanımızı makamında ziyaret ederek paylaştım. Sağ olsunlar beni bir adet laptopla ödüllendirerek başarı dilediler. Eğitimde en iyisini yapmam için öneride bulunarak ilçede üniversitede okumayı hak eden öğrencilere her türlü destekler vereceklerini bildirdiler. Bu destek bizleri mutlu ederek başarılarımıza başarı katacaktır,kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.