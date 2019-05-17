Başkan Ensari, Topgaç ailesiyle iftar açtı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kaz Gölü'ne balık tutmak için giden ve cansız bedenine 25 gün sonra ulaşılan 21 yaşındaki Ömer Topgaç'ın ailesi ile birlikte iftar açtı.

Başkan Ensari, beraberindeki AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi iler Kalkandelen Mahallesi'nde bulunan acılı Topgaç ailesiyle bir araya geldi. Aileye her türlü ihtiyaçlarında yanlarında yer alacaklarını ifade eden Başkan Ensari, “21 yaşında 6 ay önce askerden gelmiş, ancak Kaz Gölü'ne balık avlamaya giderken suya kapılan Ömer Topgaç, tüm aramalara rağmen ancak 25 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Topgaç ailesinin taziyesi, rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan-ı Şerif'e denk gelmişti. Bizlerde bu acılı ailenin bir nebze de olsa acısını dindirmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına sofralarına konuk olduk. Arama tarama sürecinde de eşlik ederek üzerimize düşen görevi yapmıştık. Bundan sonra da yanlarında olduğumuzu bilmeleri en büyük sevincimiz olacaktır. Ömer kardeşimize Allah'tan rahmet, aileye sabırlar diliyorum” dedi.

Başkan Ensari, aile fertleriyle iftarını açtıktan sonra buradan ayrıldı.