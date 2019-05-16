Başkan Ensari, yetim kardeşlerle iftar açtı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, babalarını kaybeden 6 kardeşle iftar açtı.

Başkan Ensari, beraberindeki AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile babalarını kaybetmiş 6 kardeşin iftar sofrasına misafir oldu. Ramazan'ın başlaması ile birlikte çal kapı iftar sofralarına misafir olan Başkan Ensari, “Babaları vefat etmiş ya da hasta ailelerin iftar sofralarına misafir oluyoruz. Rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan'ın bu güzel iftarını bizlerler paylaşan kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunarım. Bu akşam babalarını kaybetmiş 6 minik çocuğumuzla birlikte iftar açmanın onurunu yaşadık. Bu ailemizde öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin eğitim masraflarını Çaldıran Belediyesi olarak üstleneceğiz ve ailemize maddi destekte bulunacağız. Belediye olarak her zaman garip gurabanın yanında yer alacağımızı belirtir, varsa bizlerden bekledikleri yardımları yapmaya hazırız. Yeter ki bu insanlarımızın hayır dualarını alalım” dedi.