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Başkan Ensari'den ‘1 Mayıs' mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.


Başkan Ensari, yayımladığı mesajda, “Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında ve istikrar içerisinde büyümesinde işçi ve emekçilerimizin rolü çok büyüktür. Devletimizin emek ve dayanışmaya verdiği değere bağlı olarak son yıllarda işçi ve emekçilerimizin haklarının güvence altına alınmasından çalışma koşullarının iyileştirilmesinde büyük gelişmeler sağlanmıştır. Tüm dünyada işçi ve emekçiler tarafından bayram olarak kutlanan 1 Mayıs günü ülkemizde de ‘Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs'ın büyük ve güçlü Türkiye idealimize, alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveriyle çalışan ve üreten kardeşlerimiz arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olması temennisiyle emeğin ve alın terinin üreterek çalışma gücünün kutlandığı bu anlamlı günün dostluk, dayanışma ve barış havası içinde kutlanmasını diliyorum” dedi.

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