Başkan Ensari'den 2. lige yükselen Van Büyükşehir Belediyespor'a tebrik mesajı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van Büyükşehir Belediyespor'un 2. lige çıkmasından dolayı tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Ensari mesajında, ”Zorlu ve uzun bir sezonun ardından TFF 3. Lig Play-Off final maçında Cuma günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla yenip 2. lige yükselişinin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Van Büyükşehir Belediyespor'un 2. lig biletini alarak Van'daki futbol hasretine son vereceğine inancım tamdır. Kentimizin tek profesyonel futbol takımı olan Van Büyükşehir Belediyespor'un 2. lige yükselişinin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Takımın başarıya ulaşması ile birlikte başta kulüp yöneticilerini, futbolcularımızı ve tüm taraftarlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını temenni ediyorum” dedi.