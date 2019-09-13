Başkan Ensari'den anaokuluna ziyaret

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Köylere Hizmet Götürme Birliği Anaokulunu ziyaret ederek, minik öğrencilerle oyunlar oynadı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 10 öğretmen ve 130 öğrencisi bulunan anaokulunu ziyaret eden Başkan Ensari, okul yetkililerinden eksikler hakkında bilgiler aldı. Sınıfları gezerek minik öğrencilerle oyunlar oynayan Başkan Ensari, anaokulunun eksiklerini tamamlayacaklarını ifade ederek, “Burası eğitimin temellinin atıldığı bir kurumudur. Burası bizler için çok önemlidir. Geleceğimizin alt yapısının temelinin atıldığı yerdir. İlçemizdeki bir anaokuluyla 70 anasınıfında 500'e yakın minik öğrencimiz eğitim görmektedir. Buralar bizler için büyük önem arz etmektedir. Anaokulumuzu ziyaret ederek minik yavrularımızla güzelce zaman geçirdik. Okulumuzun oyun odası zemini sert yapı olduğu için çocuklar düştüğü zaman risk faktörü oluşturmaktadır. Oyun odasının zeminine yumuşak kaplama yaparak bu riski ortadan kaldıracağız. Okula halılar döşeyerek çocuklarımızın hoş ve güzel bir ortamda eğitim öğretim görmelerine katkı sunacağız. Çaldıran Belediyesi olarak görevimiz sadece halkımızın temizlik ve yol gibi ihtiyaçlarını gidermek değildir. Eğitim öğretim kurumlarımızdaki eksikleri de yerinde tespit ederek gidermenin çabasındayız” dedi.