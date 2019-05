Başkan Ensari'den anneler günü mesajı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari yayımladığı mesajında, “Hayat yolculuğumuzun en başından beri bizleri, üzerimizden duayı hiç eksik etmeyen, bizim için her an endişelenen, bize rehberlik eden ve her arayışımızda bizi destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacımız olan sevgin için her gün orada olduğunu biliyorum. İyiliğin, merhametin, şevkatın, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin kaynağı olan annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Bu gün, senenin tek günü değil, ömrümüzün her günü. Baş tacı yaptığımız cennetin ayaklarının altında olduğuna inandığımız annelerimizin günüdür. Anneye saygıyı büyük ibadet olarak sayan inancımız ve kutsal kitabımızda Rabbimiz sadece kendisine kulluk etmemizi ve anne babamıza iyi davranmamızı emretti. “Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara of bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söylemeyi emrrediyor”. Bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.