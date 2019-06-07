Başkan Ensari'den bayram ziyareti

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnafları dolaşarak bayramlarını kutladı.

Başkan Ensari, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile çarşı merkezindeki esnafı tek tek dolaşarak bayramlaştı. Bayramın ikinci gününde tüm protokolün katıldığı bayramlaşma törenine gelemeyen halka kendisinin gittiğini ifade eden Başkan Ensari, “On bir ayın sultanı Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramı'nı yaşadık. Bayramın ikinci gününde protokolün de bulunduğu bayramlaşma törenimiz oldu. Ancak bayramlaşmaya gelemeyen kardeşlerimiz oldu. Biz onlara giderek bayramlaşıyoruz. Bizler halkın içinden geldik ve halkın ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Bizlere gelme olanakları olmayan kardeşlerimize gitmek bizim görevimizdir. Kahvehane ve lokantaları gezerken, çarşı merkezinde karşılaşma şansı bulduğumuz tüm halkımızla bayramlaşıyoruz. Bu özel günleri fırsata çevirerek yaptığımız ziyaretlerde halkımızın varsa talep ve sorunlarını dinleme imkanımız oluyor. Bu da birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiği gibi yapılan hizmetleri ihtiyaç doğrultusunda yapma fırsatı veriyor” dedi.