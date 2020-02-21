Başkan Ensari'den duyarlı ses sanatçısına plaket

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, verdiği konserde elde ettiği gelirle öğrencilere yardımda bulunan yöresel ses sanatçısı Senan Alagöz'e plaket verdi.

İlçenin İncealan Mahallesi'nde ikamet eden ve İstanbul'da ses sanatçısı arkadaşlarıyla ‘Bir Bilet Bir Mont' sloganıyla düzenlediği konserde elde ettiği gelirle aldığı giyim malzemelerini ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde okuyan öğrencilere dağıtan Senan Alagöz, Başkan Şefik Ensari tarafından misafir edildi. Sanatçı Alagöz'ü makamında ağırlayarak davranışından ötürü tebrik eden Ensari, kendisine teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Ses sanatçısı Senan Alagöz'ü duyarlılığından dolayı kutladığını belirten Ensari, “Bu kardeşimiz İstanbul'da ses sanatçı arkadaşlarının da katılımıyla verdiği konserde elde ettiği paralarla bir biletin karşılığında öğrencilerimize bir giyecek alması takdire şayandır. Sanatçımız verdiği konserde elde ettiği paralarla 500 öğrencimizin kışlık giyecek ihtiyacını karşıladı. Çaldıran Belediyesi olarak bizde kendisini teşekkür belgesi ve plaketle ödüllendirdik. Kendisini tüm kalbimle kutluyorum” dedi.

Senan Alagöz ise 18 Ocak Cumartesi günü ses sanatçısı arkadaşlarıyla görüşerek Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran'da okuyan minik öğrencilere yardımda bulunmalarını talep ettiğini söyledi. Alagöz, “Sağ olsun bu arkadaşlarımın da katkılarıyla İstanbul Esenyurt'ta bir konser vermeye karar verdik. ‘Bir Bilet Bir Mont' sloganı ile düzenlediğimiz gecede elde ettiğimiz paralarla ilçe merkezi ve kırsalında bulunan 500 öğrencimize kazak, mont, ayakkabı gibi giyecekler alarak eğitimlerine katkımız olsun istedik. Bugünde belediye başkanımızı makamında ziyaret ettik. Başkanımız, diğer sanatçı kardeşlerim adına da bana teşekkür belgesi ve plaket verdi. Başkanımızın bu tür yardım kampanyalarında bizimle olması, daha başka yardımların yapmasına vesile olacaktır. Layık gördükleri plaket için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.