Başkan Ensari'den Kadir Gecesi mesajı

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Ensari, “Dinimizde kutsal bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nin; ilçemiz, ilimiz, bölgemiz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günleri yaşanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması münasebetiyle İslam alemi için büyük önem arz etmektedir. Ramazanla birlikte Kadir Gecesi'nde küskünlüklere son vererek; barış ve kardeşliği hakim kılmak için bu gecenin kaçınılmaz bir gece olduğunu idrak etmeliyiz. Bu çok özel olan günler ve gecede yardıma muhtaç her bireyin elinden tutarak bu gecenin bizlere yüklediği sorumlulukları hatırlamayı ümit ederek tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum” dedi.