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Başkan Ensari'den Mevlid Kandili mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Ensari, mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sav)'in dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili'ni bir kez daha kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna ermenin onurunu yaşamaktayız. Tüm insanlık alemi için dünyaya gelen O kutlu nebi Hazreti Muhammed (sav), dünya ve insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. Mevlid Kandili, Peygamberimizin örnek yaşayışını yeniden hatırlamak, hak, hukuk, adalet, medeniyet, hürriyet ve insan hakları gibi evrensel kavramları halk arasına yerleştirmiş, insanlık için bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olduğunu hatırlamak ve yaşamaktır. Hazreti Peygamberimizin (sav) dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan Mevlid Kandili'nin tüm insanlık alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temennisi ile İslam aleminin ve kıymetli hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

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