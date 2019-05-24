Başkan Ensari'den öğrencilere burs sözü

Van'ın Çaldıran Belediye Bakanı Şefik Ensari, mezuniyet töreninde öğrencilere burs sözü verdi.

Çaldıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mezun olan öğrencilerle iftarda bir araya gelen Belediye Başkanı Şefik Ensari ve beraberindekiler, ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açtılar. Daha sonra düzenlenen mezuniyet töreninde öğretmenler tarafından çeşitli hediyelerin verilmesiyle birlikte mezun olan öğrenciler kep fırlattı.

Belediye Başkanı Şefik Ensari, okul birincisi olan Nurullah Batmazlar'ı tebrik ederek başarı plaketini verdi. Burada bir konuşma yapan Başkan Ensari, mezun olan 16 öğrenciyi tek tek tebrik ederek, üniversiteyi kazanmaları durumunda Çaldıran Belediyesi olarak burs vereceğinin sözünü verdi. Başkan Ensari, “Seçim öncesi çalışmalarımız arasında öğrencilerimize burs sözümüz vardı. Bizler vermiş olduğumuz her sözümüzü tek tek yerine getirmeceğiz. Siz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin okuması, geleceğimizi aydınlatması için bizlerin tüm destekleri sizlerle olacaktır. Başarı ve azim sizden, destek bizlerden olacaktır. Hiçbir zaman başarı tesadüf değildir, başarının arkasında emek ve özveri vardır. Öğrencilik dönemizin önemli bir kısmını tamamladınız, ancak bundan sonra üniversiteye ilk adımı atmak için çabalarınız olacak. Bu zor aşamayı da başaracağınıza inanıyorum. Mezuniyet gününüzde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşarken, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Mezun olan okul öğrencilerinden Yunus Koç ise, törene katılan Belediye Başkanı Ensari'ye teşekkür ederek, “Üniversiteyi kazanmamız durumunda bizlere Çaldıran Belediyesi olarak burs verecekleri sözünü verdi. Bu çok mutlu etti bizleri, şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Törene Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.