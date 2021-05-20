Başkan Ensari'den öğrencilere kitap ve tablet desteği

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 600 öğrenciye kitap ve kırtasiye malzemesi, 100 öğrenciye de tablet hediye etti.

Açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin her daim yanlarında olduklarını söyledi. Sınavlara hazırlanan 600 öğrencinin kapılarını tek tek çalarak ihtiyaçları olan kitapları ve çeşitli kırtasiye malzemeleri ile kıyafet ve ayakkabıyı teslim ettiklerini ifade eden Şefik Ensari, 100 öğrenciye de uzaktan eğitimleri için tablet verdiklerini belirtti. Ensari, “Çaldıran Beledisi olarak geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

Öğrencilerden Elif Yıldız ise pandemiden dolayı üniversiteye hazırlık kitapları alamadığını ve sosyal medya üzerinden belediyeye başvurduğunu dile getirerek, “Belediye başkanımız kitaplarımızı evimize kadar getirdi. Bizzat kendisi diğer arkadaşlarımın da evlerine giderek dağıtmış. Çok teşekkür ederim. Bizlere yapılan bu destekleri inşallah sınavlarımızda başarı göstererek karşılığını vereceğiz” ifadelerini kullandı.