İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ensari'den Öğretmenler Günü mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Esnari, mesajında, “Dünyadaki en onurlu ve kutsal mesleklerin başında gelen öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlerimizin bu özel ve güzel gününü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Maddi olarak hiçbir karşılığı bulunmayan kutsal meslekte büyük özveri ve emekle insanlığa hizmet veren, çalışmalarının karşılığında ise insan yetiştiren bir dava ve bir meslektir öğretmenlik. Ülkemizin kısa sürede dünyanın güçlü ve itibarlı devletleri arasında yer almasındaki en büyük paylardan birinin fedakârca çalışan öğretmenlere ait olduğunu unutmamaktayız. Büyük fedakarlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.