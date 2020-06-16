İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ensari'den temizlik personeline karanfil

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, temizlik çalışmalarını yürüten personelleri ziyaret ederek karanfil verdi.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, temizlik çalışmalarını yürüten personelleri ziyaret ederek karanfil verdi.


Belediye Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Müdürlüğündeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ensari, çalışanlara karanfil vererek teşekkür etti. Belediyelerde temizlik hizmetlerinde çalışanlarının büyük rolünün olduğunu belirten Başkan Ensari, “Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesindeki çalışanlarımız, çalışmalarını 7/24 aralıksız yürütmekteler. Yapılan temizlik çalışmalarımızdaki hedefimiz, halkımızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri ve Çaldıran'ı yaşanılabilir bir ilçe haline getirebilmek içindir. Yapılan temizlik hizmetleri müdürlerimiz kontrolünde yapılmakta ve zaman zaman bende incelemelerde bulunarak bilgiler alıyorum. Bugün de çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Bu hizmet bölümündeki çalışanlarımız emektarlarımızdır. Düzenli çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek karanfiller dağıttık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.