Başkan Ensari'den yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, teröristlerce düzenlenen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti.

Çaldıran ilçesi Yukarı Yanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkiinde yapımı devam eden üs bölgesi alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen EYP ile yapılan saldırıda yaralan güvenlik korucusunun tedavisi devam ediyor. Başkan Şefik Ensari de hain saldırı sonucu yaralanan güvenlik korucusunu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından konuşan Başkan Ensari, güvenlik korucusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Dış güçlerin yardımlarıyla ülkemizi parçalamaya çalışan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin insanlarını emellerinde kullanmak isteyen terör örgütlerine kahraman ordumuz gerekli operasyonlarda bulunarak bertaraf ediyor. Bu ülkeyi hiç kimsenin parçalamaya gücü yetmeyecektir. Ülke uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize sağlık ve sıhhat dolu bir yaşam diliyorum” dedi.