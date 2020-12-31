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Başkan Ensari'den yeni yıl mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Ensari, mesajında, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de 2020 yılı pandemi, birbirinden farklı sorunlarla mücadele ettiğimiz zor bir yıl oldu. 2020 yılını pandemi ile mücadele ederek birçok insanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Yaşanan bu felaketlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı, halen tedavisi devam eden hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. 2020 yılının son gününü yaşayarak acı tatlı bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tüm sorun ve sıkıntılara rağmen sağlık ve aydınlık yarınlara umutlarımızı canlı tutarak yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşayacağız. 2021 yılının tüm dünyaya barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ederken, halkımıza iyi ve kalıcı hizmetler sunabilmenin çabasında olacağız. 2021 yılının sağlık, mutluluk getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum” dedi.

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