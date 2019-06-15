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Başkan Ensari'nden YKS mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolaysıyla bir mesaj yayımladı.


Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolaysıyla mesaj yayımlayan Çaldıran Belediye Başkanı Ensari, iyi bir üniversite hayali kuran öğrencilere başarı diledi. Başkan Esnarı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Büyük bir emek ve çaba vererek hazırlandığınız bu sınavda başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Gençlerimizin başarılı olması bizim en büyük dileğimizdir. Tüm kalbimizle, gönlümüzle ve dualarımızla sizlerin her zaman yanınızdayız. Bu sınavda gençlerimizin alacağı sonuç ne olursa olsun önlerinde uzun bir hayat olacaktır. Ben bu vesileyle sınava büyük bir azim ve gayretle hazırlanan kıymetli gençlerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun”.

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